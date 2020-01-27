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Политика

Путин поручил Генпрокурору проверить законность обвинительного приговора фигуранту «московского дела»

Владимир Путин распорядился начать проверку «законности и обоснованности обвинительного приговора», который был вынесен Константину Котову — соответствующее сообщение появилось на сайте Кремля.

Владимир Путин, закон, указ.
Владимир Путин, закон, указ.
kremlin.ru

Проверять приговор фигуранту «московского дела» Котову поручено новому главе Генеральной прокуратуры Игорю Краснову. Свой доклад он должен будет представить до 31 марта.

В поручении также сказано, что ответственные органы «при наличии оснований» должны будут «принять меры прокурорского реагирования», пишет polit.ru.

Тверской районный суд в начале сентября приговорил Котова к четырем годам лишения свободы по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов (ст. 212.1 УК РФ). Первый раз его задержали в марте на сходе в поддержку аспиранта Азата Мифтахова, последний − в августе.

Активист Константин Котов стал персоной 2019 года по версии читателей газеты «Ведомости».

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