Путин поручил Генпрокурору проверить законность обвинительного приговора фигуранту «московского дела»

Владимир Путин распорядился начать проверку «законности и обоснованности обвинительного приговора», который был вынесен Константину Котову — соответствующее сообщение появилось на сайте Кремля.

Проверять приговор фигуранту «московского дела» Котову поручено новому главе Генеральной прокуратуры Игорю Краснову. Свой доклад он должен будет представить до 31 марта.

В поручении также сказано, что ответственные органы «при наличии оснований» должны будут «принять меры прокурорского реагирования», пишет polit.ru.

Тверской районный суд в начале сентября приговорил Котова к четырем годам лишения свободы по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов (ст. 212.1 УК РФ). Первый раз его задержали в марте на сходе в поддержку аспиранта Азата Мифтахова, последний − в августе.

Активист Константин Котов стал персоной 2019 года по версии читателей газеты «Ведомости».