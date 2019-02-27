Путин поручил освободить земских врачей и учителей от подоходного налога

Участники программ «Земской доктор» и «Земской учитель» не должны платить НДФЛ с единовременной выплаты, которую они получают от государства, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством, сообщает РБК .

Путин пояснил, что раньше «Земской доктор» финансировался из Федерального фонда медицинского страхования, и из выплат по программе НДФЛ не вычитался. Теперь налог стало необходимо платить, так как финансирование программы идет из федерального бюджета.

Владимир Путин,

президент России:

Зачем мы это делаем? <…> Люди чистыми должны получать эти деньги. Либо нужно добавлять на объем НДФЛ, либо просто освободить от выплаты этого налога.

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов согласился с мнением Путина и подтвердил, что льгота по НДФЛ будет распространяться и на врачей, и на учителей.

​​"Земский учитель" и «Земский доктор» — программы единовременных выплат в размере 1 млн и 500 тысяч рублей соответственно для тех специалистов, которые решили переехать на работу в малые города и села.

Программа «Земский доктор» работает с 2012 года. Аналогичную программу для учителей, которая должна быть запущена в 2020 году, президент анонсировал во время последнего послания Федеральному собранию.