Путин поручил подготовить изменения в законы о соцподдержке россиян

Размер соцдоплат к пенсии

Так, кабинет министров должен разработать постоянно действующий порядок обеспечения пенсионеров, в соответствии с которым размер соцдоплат к пенсии не будет уменьшаться, даже если доход пенсионера при индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты превысил прожиточный минимум.

Одновременно согласно поручению должен быть проведен «перерасчет с 1 января текущего года социальной доплаты к пенсии на основании указанного порядка материального обеспечения пенсионеров и выплата им недополученных сумм».

Срок выполнения поручения — 10 апреля, сообщает «Интерфакс».

Родителям и опекунам

К 25 марта правительство должно подготовить законодательные поправки, предусматривающие, в частности, увеличение с 10 июля до 10 тыс. рублей ежемесячной выплаты неработающим родителям и опекунам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства первой группы.

Ипотечные кредиты

Также в законодательстве должны быть закреплены нормы, предусматривающие оказание помощи семьям, взявшим ипотеку, в виде выплаты из федерального бюджета 450 тыс. рублей в счет погашения кредита в случае рождения после 1 января 2019 года третьего и последующих детей.

Кабинет министров должен обеспечить субсидирование процентной ставки до уровня 6% по ипотечным кредитам, предоставленным семьям с двумя и более детьми. Ставка должна субсидироваться на весь срок действия такого займа.