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Политика

Путин поручил собирать с россиян генетическую информацию и складывать ее в базу

В России намерены создать Национальную базу генетической информации. Соответствующее распоряжение дал президент Владимир Путин. Документ уже опубликован на сайте Кремля.

Медицина. Больница.
Медицина. Больница.
CC0

Как следует из поручения, правительство и Курчатовский институт должны обеспечить создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных, в том числе разработку форматов хранения и передачи этих данных и соответствующих поисковых программ.

С 2021 года на эти цели должны ежегодно выделяться средства из федерального бюджета, пишет РИА Новости.

Поручение Путин дал по итогам состоявшегося в середине мая совещания, посвященного вопросам развития генетических технологий.

Тогда он отметил, что Россия должна обладать целой линейкой генетических разработок, которые позволят предупреждать и лечить тяжелые заболевания, увеличивать продолжительность жизни, улучшать экологическую ситуацию.

Медицина. Больница.
Медицина. Больница.
CC0

По словам президента, генетические технологии открывают колоссальные возможности в самых разных областях, от медицины и сельского хозяйства до промышленности и энергетики.

При этом Путин подчеркнул, что необходимо выстроить и систему контроля в этой области.

«Мы хорошо понимаем, какой огромной силой обладают генетические технологии. Поэтому необходимо выстроить систему контроля за их использованием. Вместе с участниками программы найти баланс между свободой научного поиска, технологического развития и интересами людей, защитой их интересов, вопросами этики», — сказал глава государства.

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