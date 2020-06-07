Путин поручил собирать с россиян генетическую информацию и складывать ее в базу

В России намерены создать Национальную базу генетической информации. Соответствующее распоряжение дал президент Владимир Путин. Документ уже опубликован на сайте Кремля.

Как следует из поручения, правительство и Курчатовский институт должны обеспечить создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных, в том числе разработку форматов хранения и передачи этих данных и соответствующих поисковых программ.

С 2021 года на эти цели должны ежегодно выделяться средства из федерального бюджета, пишет РИА Новости.

Поручение Путин дал по итогам состоявшегося в середине мая совещания, посвященного вопросам развития генетических технологий.

Тогда он отметил, что Россия должна обладать целой линейкой генетических разработок, которые позволят предупреждать и лечить тяжелые заболевания, увеличивать продолжительность жизни, улучшать экологическую ситуацию.

Медицина. Больница. CC0

По словам президента, генетические технологии открывают колоссальные возможности в самых разных областях, от медицины и сельского хозяйства до промышленности и энергетики.

При этом Путин подчеркнул, что необходимо выстроить и систему контроля в этой области.