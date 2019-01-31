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Путин пошутил над главой Минэкономразвития

Президент РФ Владимир Путин пошутил над главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным — во время совещания с членами правительства глава государства назвал министра «туристом».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Темой заседания был туризм. Шутка также пришлась в тему потому, что Орешкин недавно вернулся с международного экономического форума в Давосе.

«У нас сегодня вопрос — туризм. Но перед тем как мы начнём, спросим ещё одного туриста. Максим Станиславович, расскажите, как работа прошла с коллегами», — приводит слова президента RT.

Затем Путин улыбнулся попросил министра рассказать, как прошел форум и было ли на нем «что-то полезное».

Форум в Давосе проходил с 22 по 25 января, пишет ura.ru. Глава Минэкономразвития Орешкин, который возглавлял российскую делегацию, сделал на форуме ряд громких заявлений — он признался, что российские власти ведут тайные переговоры по продаже госкомпаний иностранцам, а также посоветовал не думать о «России без Путина».

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