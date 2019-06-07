Путин позвал журналистку на татами для поединка

Президент РФ Владимир Путин в шутку предложил выйти на татами исполнительному редактору американского Bloomberg Розалин Мэтисон. Предложение прозвучало на встрече с руководителями информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).

Перед тем, как задать основной вопрос, Мэтисон заявила, что занимается тайским боксом, который научил ее контролировать страх. Но отметила, что на ринг с Путиным она бы не вышла.

Журналистка в итоге задала вопрос о вступлении России в ОПЕК, но прежде чем на него ответить, президент заявил, что не пошел бы с девушкой на ринг.

«Не потому что вы дама, а потому что каждый должен заниматься своим делом. Я боксом никогда не занимался. На татами — пожалуйста, я готов с вами выйти поработать», — цитирует Путина «Россия 24».

Президент РФ подчеркнул, что на татами у него будет конкурентное преимущество. «Я вас уверяю», — сказал российский лидер, прежде чем ответить на вопросы, пишет ura.ru.

Путин занимается самбо и дзюдо с 11 лет, имеет звание мастера спорта по дзюдо, также он является неоднократным чемпионом Санкт-Петербурга по самбо и мастером спорта по этому виду единоборств. Имеет черный пояс по каратэ.