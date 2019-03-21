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Политика

Путин предложил британскому бизнесу вложиться в российские нацпроекты

Президент РФ Владимир Путин предложил британскому бизнесу профинансировать российские национальные проекты, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Российский лидер напомнил, что для намеченного развития важных секторов экономики и социальной сферы потребуются сотни миллиардов долларов.

«Уверен, что и ваши компании могли бы поучаствовать в этой работе. Рынок достаточно большой», — сказал президент.

Путин добавил, что реализация нацпроектов даст толчок для развития страны в целом и «откроет значительные возможности для бизнеса, в том числе и для британских деловых кругов», пишет polit.ru.

Цифры

На исполнение национальных проектов до 2024 года потребуется 25,7 трлн рублей. 13,158 трлн рублей планируется взять из федерального бюджета, 4,9 трлн рублей — из региональных бюджетов, а остальные средства должны поступить из внебюджетных источников.

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