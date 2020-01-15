Путин предложил на пост премьер-министра главного налоговика страны

Президент Владимир Путин внес кандидатуру руководителя ФНС, 53-летнего Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Он сменит во главе кабинета министров Дмитрия Медведева. Прогнозы политологов не оправдались, такой фамилии в их списках не было.

Пресс-служба Кремля и ТАСС сообщают, что Владимир Путин 15 января провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму.

После встречи с Путиным Мишустин приехал в Госдуму на внеочередное заседание Совета ГД, сообщает РИА «Новости».



Все фракции встретятся с Мишустиным в четверг утром, 16 января. В этот день Госдума также рассмотрит его назначение на пост премьера.



Глава «Справедливой России» Сергей Миронов заранее заявил, что партия поддержит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства.

Кто такой Михаил Мишустин

Родился 3 марта 1966 года в Москве.

Окончил Московский станкоинструментальный институт.

На государственной службе с 1998 года. Более 10 лет проработал в федеральной налоговой службе — от специалиста отдела до заместителя министра.

В 2008 году ушел в бизнес. Однако через год вернулся во власть, сначала попал в кадровый резерв, а в 2010 году был назначен главой ФНС.