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Политика

Путин предложил освободить от должности генпрокурора РФ

Президент РФ Владимир Путин предложил освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора и внес в Совет Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры, сообщает ТАСС.

Юрий Чайка.
Юрий Чайка.
kremlin.ru

«Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора Российской Федерации и предложение об освобождении от этой должности Юрия Чайки в связи с переходом на другую работу», — сказали в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

О какой новой работе идет речь — не уточняется.

15 января правительство России ушло в отставку. Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя кабмина. Позднее указом президента РФ Мишустин был назначен премьер-министром России.

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