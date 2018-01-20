Путин предложил освободить от должности генпрокурора РФ

Президент РФ Владимир Путин предложил освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора и внес в Совет Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры, сообщает .

«Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора Российской Федерации и предложение об освобождении от этой должности Юрия Чайки в связи с переходом на другую работу», — сказали в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

О какой новой работе идет речь — не уточняется.

15 января правительство России ушло в отставку. Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя кабмина. Позднее указом президента РФ Мишустин был назначен премьер-министром России.