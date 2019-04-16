Путин заявил о главных проблемах в ракетно-космической отрасли

Владимир Путин заявил, что российскую ракетно-космическую отрасль необходимо глубоко модернизировать, передает РБК. «Если мы будем топтаться на месте или постоянно говорить о наших прежних достижениях, наверстать упущенное будет просто невозможно», — подчеркнул президент.

О том, что в отрасли есть проблемы, президент признал на заседании Совета безопасности России. «Нужно внедрять современную модель управления производством, научно-исследовательскими работами, учиться на порядок эффективнее использовать результаты космической деятельности во всех сферах нашей жизни», — сказал он.



Также Владимир Путин заявил о срывах сроков пуска ракет, которые «зачастую не имеют обоснований». «Плановые сроки переносятся, а бюджетные расходы возрастают. Сколько раз это было за последние годы», — подчеркнул глава государства. По его мнению, из-за этого российские системы спутниковой связи и радиолокационной съемки Земли уступают конкурентам по качеству, надежности и времени работы.

Президент призвал актуализировать основы государственной политики в космической отрасли до 2030 года, учитывая современные мировые тенденции. «Самое серьезное внимание следует уделить формированию опережающего научно-технического и технологического производственных заделов на долгосрочную перспективу», — заявил Владимир Путин.



Еще одной ключевой задачей президент назвал развитие наземной инфраструктуры: космодром Плесецк надо использовать активнее, а строительство второй очереди Восточного надо закончить. Кроме того, необходимо нарастить экспорт космических услуг.