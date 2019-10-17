Путин призвал чиновников заканчивать праздновать и начинать работать

Президент России Владимир Путин 16 октября провел совещание, посвященное ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке и остался недовольным ходом работ.

Путин потребовал от губернаторов отчета о том, как расходовались средства, предназначенные для пострадавших.

«Очень бы хотел услышать от вас, как осваиваются средства, полученные из федерального бюджета. Они не маленькие, и их объем постоянно увеличивается», — рассказал глава государства.

Он выразил надежду, что больше не будет ситуаций, когда выделенные пострадавшим гражданам деньги не доходят до адресатов. Кроме того Владимир Путин призвал чиновников активнее заниматься ликвидацией последствий, независимо от предстоящих праздников.

Владимир Путин в Иркутской области. kremlin.ru

«Давайте не откладывать это в долгий ящик, не смотреть на приближающиеся там различные праздники, а работать так, как того требует обстановка, и так, как этого ждут от нас люди, которые живут на этих территориях», — сказал президент.

Наводнение в Иркутской области, которое произошло в конце июня, унесло жизни 25 человек, шестеро пропали без вести. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.

В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой подтопило дома в девяти населенных пунктах.