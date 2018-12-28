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Политика
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Путин призвал губернаторов стать волонтерами

Власть должна показать на личном примере искреннее стремление помочь людям и присоединиться к волонтерским проектам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета, посвященном подведению итогов Года волонтера, пишет «Известия».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«Прошу вас присоединяться к таким проектам, которые реализуются волонтерами в ваших регионах. Но, естественно, главное, чтобы это участие было не показным, а искренним и действенным», — сказал Путин.

Президент пошутил, что и некоторые губернаторы из-за огромного количества обязанностей, которые они выполняют, и уровня зарплаты «в известной степени являются волонтерами».

По словам Путина, несмотря на то, что главы регионов «измучены „Нарзаном“ и текущей работой», этого не достаточно.

В благотворительных фондах фонда уже предложили чиновникам стать волонтерами в хосписах.

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