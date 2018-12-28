Путин призвал губернаторов стать волонтерами

«Прошу вас присоединяться к таким проектам, которые реализуются волонтерами в ваших регионах. Но, естественно, главное, чтобы это участие было не показным, а искренним и действенным», — сказал Путин.
Президент пошутил, что и некоторые губернаторы из-за огромного количества обязанностей, которые они выполняют, и уровня зарплаты «в известной степени являются волонтерами».
По словам Путина, несмотря на то, что главы регионов «измучены „Нарзаном“ и текущей работой», этого не достаточно.
В благотворительных фондах фонда уже предложили чиновникам стать волонтерами в хосписах.