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Путин призвал молодежь не «заколачивать бабки» и не держать пальцы веером

Владимир Путин, выступая 13 декабря на всероссийском открытом уроке на форуме «ПроеКТОрия» в Ярославле, заявил, что бизнес долгое время считался способом обмана людей. Он призвал молодых предпринимателей заниматься полезными для страны проектами, а не просто «заколачивать бабки», пишет РБК.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Путин напомнил, что 15−20 лет назад бизнес считали жульничеством, «обманом других людей с целью получения неправедной прибыли и обогащения». Очень важно, сказал президент, чтобы «этот вредный штамп не просто трансформировался, а был заменен другими понятиями.

Обсуждая сюжет о юных предпринимателях, Путин призвал их не проявлять признаки нуворишества: не держать пальцы веером и не выставлять напоказ свое богатство. «Есть те, кто стремится получать прибыль любой ценой. Им на все наплевать. Лишь бы деньги получать», — сказал Путин.

Глава государства призвал молодежь идти в бизнес не для того, чтобы «заколачивать бабки», а для того, чтобы оставить после себя значимый результат.

Владимир Путин,
президент России:

Просто как Гобсек сидеть на золоте и накапливать непонятно на что — бессмысленно. На это не стоит класть жизнь. Практика показывает, что во втором-третьем поколении все накопленные деньги распыляются из семьи.



В качестве хороших и нужных стране проектов президент назвал Крымский мост, Магнитогорский металлургический комбинат. По его словам, хорошо вкладывать в технологии, которые нужны и компании, и будущему страны. «Только когда ты создаешь продукт, который остается надолго, можно понять, что прожил не напрасно», — подчеркнул президент.

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