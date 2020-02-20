Путин прокомментировал сообщения о распаде «тандема» с Медведевым

«Да ничего не распалось. Мы как работали, так и работаем с Дмитрием Анатольевичем», — заявил глава государства в интервью ТАСС.
На предположение о том, что учреждение должности заместителя председателя Совета безопасности и назначение на нее господина Медведева вызывает «некоторое ощущение поспешности», глава Совбеза ответил: «Ощущение — это совсем не одно и то же, что реальная жизнь».
Российский лидер рассказал, что заранее обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку его правительства, пишет «Коммерсантъ».
«У нас отношения с Дмитрием Анатольевичем очень открытые, товарищеские, дружеские много лет. У нас секретов друг от друга нет», — сообщил Владимир Путин.
Он также пояснил, что должность заместителя председателя Совета безопасности не равна по статусу посту вице-президента.
После отставки правительства в январе Владимир Путин подписал указ о введении должности замглавы Совбеза. Этим же указом он назначил на эту должность бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева.
20 вопросов
20 февраля на сайте информагентства ТАСС опубликовано большое интервью с Владимиром Путиным, приуроченное к 20-летию руководства президента. Спецпроект называется «20 вопросов Владимиру Путину».