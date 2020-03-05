Путин рассказал, чем стабильность отличается от застоя

Президент Владимир Путин в интервью ТАСС сравнил нынешние показатели России с экономической ситуаций 2000 года. Он признался, что сейчас не все идеально, как хотелось бы.

По словам Путина, тогда за чертой бедности находились 42 млн человек, а долги государства достигали $145 млрд при золотовалютных резервах в $12,5 млрд.

С тех пор, отметил он, пенсии и реальные доходы россиян существенно выросли, а за чертой бедности сейчас остаются 13,5 млн человек — это втрое меньше, чем в 2000 году.

Президент добавил, что «люди сравнивают не с тем, что было вчера, как было плохо вчера, а с тем, как должно быть хорошо завтра». «И когда они не видят того, чего они хотят видеть, это вызывает разочарование. Честно говоря, я тоже так к этому отношусь», — сказал он.

Глава государства также объяснил, чем отличается экономическая стабильность от застоя: «Экономическая стабильность — это база для развития. И вообще, стабильность это всегда база для развития. А застой это, по сути дела, движение назад, никакого развития».