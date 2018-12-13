Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 декабря
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика
132

Путин рассказал, кто может быть президентом России

Президентом может быть человек любой профессии, но он должен полностью посвятить этому свою жизнь. Однако чаще всего первыми лицами государств становятся люди с юридическим или экономическим образованием, так как они больше остальных «погружены в социум», заявил президент России Владимир Путин. Так он ответил на вопрос на открытом уроке в рамках Всероссийского форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле, пишет РИА Новости.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«Но, повторяю, в принципе, человек любой профессии может быть главой государства или правительства», — подчеркнул Путин.

Президент также отметил, что, помимо желания посвятить свою жизнь управлению страной, важно руководствоваться врачебным принципом «не навреди».

Кроме того, нужно быть просто порядочным человеком — «в любой профессии, но здесь особенно», отметил Путин.

В заключении российский лидер рассказал, как достичь личного успеха. Он подчеркнул, что одной амбициозности не всегда достаточно.

Владимир Путин,
президент России:

Эйнштейн не был никаким президентом, главой государства не был. Если вы пальцем ткнете в карту мира сегодня, в какое-нибудь государство, и спросите, кто там глава правительства или президент, вряд ли вы знаете. А Эйнштейна знают все, весь мир знает. Поэтому нужно ставить перед собой такие задачи, достижение которых вам приятно, достижение который вы считаете для вас наиболее актуальным и притягательным.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость