Путин рассказал, кто может быть президентом России

«Но, повторяю, в принципе, человек любой профессии может быть главой государства или правительства», — подчеркнул Путин.
Президент также отметил, что, помимо желания посвятить свою жизнь управлению страной, важно руководствоваться врачебным принципом «не навреди».
Кроме того, нужно быть просто порядочным человеком — «в любой профессии, но здесь особенно», отметил Путин.
В заключении российский лидер рассказал, как достичь личного успеха. Он подчеркнул, что одной амбициозности не всегда достаточно.
Владимир Путин,
президент России:
Эйнштейн не был никаким президентом, главой государства не был. Если вы пальцем ткнете в карту мира сегодня, в какое-нибудь государство, и спросите, кто там глава правительства или президент, вряд ли вы знаете. А Эйнштейна знают все, весь мир знает. Поэтому нужно ставить перед собой такие задачи, достижение которых вам приятно, достижение который вы считаете для вас наиболее актуальным и притягательным.