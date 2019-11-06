Путин рассказал о не имеющем аналогов российском оружии

Президент России Владимир Путин рассказал, что страна обладает оружием, которое не имеет аналогов в мире, и не станет никому им угрожать, пишут «Известия».

Путин сделал это заявление 6 ноября, на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий.

Глава государства сообщил, что в будущем Россия будет наращивать оборонный потенциал, в том числе поставит на боевое дежурство новейшие системы гиперзвукового, лазерного и другого современного оружия, которого пока нет у других стран. При этом президент отметил, что это «не повод для того, чтобы кому-то угрожать».

«Напротив, мы готовы сделать всё от нас зависящее для того, чтобы подтолкнуть разоруженческий процесс», — приводят слова президента РИА Новости.

Он отметил, что все новейшие российские системы вооружения производят исключительно для того, чтобы гарантировать безопасность с учетом растущих угроз.