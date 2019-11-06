Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 ноября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Путин рассказал о не имеющем аналогов российском оружии

Президент России Владимир Путин рассказал, что страна обладает оружием, которое не имеет аналогов в мире, и не станет никому им угрожать, пишут «Известия».

Владимир Путин в стрелковом центре "Калашников".
Владимир Путин в стрелковом центре "Калашников".
kremlin.ru

Путин сделал это заявление 6 ноября, на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий.

Глава государства сообщил, что в будущем Россия будет наращивать оборонный потенциал, в том числе поставит на боевое дежурство новейшие системы гиперзвукового, лазерного и другого современного оружия, которого пока нет у других стран. При этом президент отметил, что это «не повод для того, чтобы кому-то угрожать».

«Напротив, мы готовы сделать всё от нас зависящее для того, чтобы подтолкнуть разоруженческий процесс», — приводят слова президента РИА Новости.

Он отметил, что все новейшие российские системы вооружения производят исключительно для того, чтобы гарантировать безопасность с учетом растущих угроз.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость