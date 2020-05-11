Путин рассказал о новой финансовой поддержке россиян

«Сейчас, когда мы только начинаем выходить из режимов ограничений, когда у людей и бизнеса накопилось немало проблем, нужны дополнительные действия, прямая помощь гражданам», — подчеркнул Путин.
- С 1 июня вводится разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 15 лет. Заявку можно оставлять с завтрашнего дня на портале Госуслуг;
- Выплаты по 5 тысяч рублей на ребенка в месяц смогут получать все семьи с детьми до 3 лет;
- Минимальный размер пособия по уходу за ребенком (3375 рублей) повысят в два раза;
- Нуждающиеся семьи получат около 33 тысячи рублей на каждого ребёнка, выплату можно будет оформить в июне сразу на полгода;
- Семьи, где родители потеряли работу, будут получать по 3 тысячи рублей на несовершеннолетних детей;
- Гражданам, которые перешли на режим самозанятости, вернут налоги за 2019 год;
- С 1 июня запускается специальная кредитная программа на выплату зарплат сотрудникам. Если компания сохранит занятость на уровне 90%, кредит и проценты по нему покроем государство. Ставка по специальному кредиту составит 2%;
- За второй квартал будут списаны все налоги и страховые взносы малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии.
Напомним, что с 12 мая к работе смогут приступить все сферы деятельности.
Но при этом президент попросил оставаться дома людей с хроническими заболеваниями и пожилых.
«Родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома, часто в разлуке с детьми, внуками, но надо ещё потерпеть. Это не пустые слова, это вопрос жизни», — сказал он.