Путин рассказал о новой финансовой поддержке россиян

Президент России Владимир Путин рассказал о новом пакете мер по поддержке граждан и экономики в условиях пандемии коронавируса.

«Сейчас, когда мы только начинаем выходить из режимов ограничений, когда у людей и бизнеса накопилось немало проблем, нужны дополнительные действия, прямая помощь гражданам», — подчеркнул Путин.

С 1 июня вводится разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 15 лет. Заявку можно оставлять с завтрашнего дня на портале Госуслуг;

Выплаты по 5 тысяч рублей на ребенка в месяц смогут получать все семьи с детьми до 3 лет;

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком ( 3375 рублей) повысят в два раза;

3375 рублей) повысят в два раза; Нуждающиеся семьи получат около 33 тысячи рублей на каждого ребёнка , выплату можно будет оформить в июне сразу на полгода;

выплату можно будет оформить в июне сразу на полгода; Семьи , где родители потеряли работу , будут получать по 3 тысячи рублей на несовершеннолетних детей;

где родители потеряли работу будут получать по 3 тысячи рублей на несовершеннолетних детей; Гражданам , которые перешли на режим самозанятости , вернут налоги за 2019 год;

которые перешли на режим самозанятости вернут налоги за 2019 год; С 1 июня запускается специальная кредитная программа на выплату зарплат сотрудникам. Если компания сохранит занятость на уровне 90%, кредит и проценты по нему покроем государство. Ставка по специальному кредиту составит 2%;

За второй квартал будут списаны все налоги и страховые взносы малого и среднего бизнеса , пострадавшего от пандемии.

Напомним, что с 12 мая к работе смогут приступить все сферы деятельности.

Но при этом президент попросил оставаться дома людей с хроническими заболеваниями и пожилых.