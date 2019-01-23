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Политика
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Путин рассказал о первых итогах переговоров с Японией по вопросам спорных островов

В Москве завершилась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Переговоры, в ходе которых стороны обсудили заключение мирного договора, продлились более трех часов. Лидеры стран подтвердили готовность дальнейшей работы над заключением соглашения, пишет Газета.ru.

Владимир Путин и Синдзо Абэ.
Владимир Путин и Синдзо Абэ.
kremlin.ru

На пресс-конференции по итогам встречи обошлось без сенсаций. Лидеры в очередной раз рассказали о готовности продолжать работу над заключением соглашения. «Мы ведем диалог с господином Абэ на этот счет уже несколько лет», — подчеркнул Владимир Путин.

Японский премьер высказал ту же мысль, что и его коллега. Он рассказал, что главы МИД двух стран встретятся снова, чтобы обсудить вопрос мирного договора уже в следующем месяце.

Шикотан, Курилы.
Шикотан, Курилы.
wikimedia.org, СС0

Накануне встречи с Путиным японский премьер заявил, что согласен на заключение мирного договора с Россией, если Японии будет гарантирована передача половины из оспариваемых южных Курильских островов, о которых говорится в декларации 1956 года — Шикотан и Хабомаи.

По мнению японского лидера, передача Итурупа и Кунашира выглядит на данный момент нереалистично. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, однако, заявил, что официально Токио пока не делал Москве подобных предложений.

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