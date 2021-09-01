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Политика

Путин рассказал школьникам, что россиян могло бы быть порядка 500 млн человек

Население России могло бы сейчас составлять, по некоторым оценкам, 500 млн человек, если бы страна дважды не распадалась в XX веке, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со школьниками на Дальнем Востоке.

Владимир Путин и россияне.
Владимир Путин и россияне.
kremlin.ru

Российский лидер пояснил, что в течение XX века «рассыпалась российская государственность» два раза: после революции 1917 г. и в 1991 г. при развале СССР.

«Надо ведь внимательно проанализировать, что было триггером, что было спусковым крючком к этим драматическим событиям. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 млн человек», — цитирует ТАСС президента.

По данным Росстата на 1 января 2021 г., численность населения России составила 146,17 млн человек, пишут «Ведомости».

Ранее Путин заявил, что при распаде СССР Россия потеряла около половины промышленного потенциала, столько же населения и значительную часть территории.

На встрече со школьниками 1 сентября президент РФ также высказался о военном присутствии США в Афганистане.

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