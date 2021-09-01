Путин рассказал школьникам, что россиян могло бы быть порядка 500 млн человек

Население России могло бы сейчас составлять, по некоторым оценкам, 500 млн человек, если бы страна дважды не распадалась в XX веке, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со школьниками на Дальнем Востоке.

Российский лидер пояснил, что в течение XX века «рассыпалась российская государственность» два раза: после революции 1917 г. и в 1991 г. при развале СССР.

«Надо ведь внимательно проанализировать, что было триггером, что было спусковым крючком к этим драматическим событиям. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 млн человек», — цитирует ТАСС президента.

По данным Росстата на 1 января 2021 г., численность населения России составила 146,17 млн человек, пишут «Ведомости».

Ранее Путин заявил, что при распаде СССР Россия потеряла около половины промышленного потенциала, столько же населения и значительную часть территории.

На встрече со школьниками 1 сентября президент РФ также высказался о военном присутствии США в Афганистане.