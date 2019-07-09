Путин решил, что вводить санкции против Грузии не надо

«Ради восстановления полноценных отношений я бы не стал предпринимать ничего, что бы стало осложнять наши отношения», — сказал президент.
Слова президента таким образом вошли в резонанс с решением Госдумы, которая, приняв заявление о нужности санкций, предлагала запретить ввоз вина, минеральных вод и ограничить денежные переводы. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин назвал недопустимыми оскорбления России и ее президента.
Согласно документу, правительству рекомендовано рассмотреть целесообразность введения санкций в отношении Тбилиси и представить соответствующие предложения президенту.
7 июля телеведущий Георгий Габуния в эфире канала «Рустави 2» допустил нецензурные высказывания в адрес российского лидера Владимира Путина. Днем позже вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между двумя странами.
Российско-грузинские отношения обострились в конце июня. Тбилиси захлестнули акции протеста, митингующие были недовольны участием российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.