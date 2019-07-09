Путин решил, что вводить санкции против Грузии не надо

Президент России Владимир Путин заявил, что не считает необходимым вводить санкции против Грузии из уважения к грузинскому народу, сообщает Russia Today. Ранее депутаты Госдумы единогласно поддержали заявление об экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии.