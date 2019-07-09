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Политика

Путин решил, что вводить санкции против Грузии не надо

Президент России Владимир Путин заявил, что не считает необходимым вводить санкции против Грузии из уважения к грузинскому народу, сообщает Russia Today. Ранее депутаты Госдумы единогласно поддержали заявление об экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии.

Тбилиси, Грузия.
Тбилиси, Грузия.
СС0

«Ради восстановления полноценных отношений я бы не стал предпринимать ничего, что бы стало осложнять наши отношения», — сказал президент.

Слова президента таким образом вошли в резонанс с решением Госдумы, которая, приняв заявление о нужности санкций, предлагала запретить ввоз вина, минеральных вод и ограничить денежные переводы. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин назвал недопустимыми оскорбления России и ее президента.

Согласно документу, правительству рекомендовано рассмотреть целесообразность введения санкций в отношении Тбилиси и представить соответствующие предложения президенту.

7 июля телеведущий Георгий Габуния в эфире канала «Рустави 2» допустил нецензурные высказывания в адрес российского лидера Владимира Путина. Днем позже вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между двумя странами.

Российско-грузинские отношения обострились в конце июня. Тбилиси захлестнули акции протеста, митингующие были недовольны участием российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

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