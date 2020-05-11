Путин решит, стоит ли продлевать нерабочие дни

Напомним, что на последнем совещании с главами регионов Путин заявил о необходимости продления нерабочих дней. А также о подготовке к снятию ограничений и возвращении к нормальной жизни.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова 6 мая сообщила о подготовленных рекомендациях по снятию мер, оно должно пройти в три этапа.
На первом этапе предлагается разрешить работу объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальных дистанций.
На втором — те же объекты, но большей площади и с таким же с ограничением числа одновременно обслуживаемых посетителей, а на третьем предлагается разрешить работать всем предприятиям.
Путин тогда отметил, что регионы должны сами решать, где можно ослаблять ограничительные меры, а где, напротив, ужесточать их, если того потребует эпидемиологическая ситуация.