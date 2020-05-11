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Политика

Путин решит, стоит ли продлевать нерабочие дни

11 мая президент России Владимир Путин проведет очередное совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с коронавирусной инфекцией и возможность продления нерабочих дней. Ранее глава государства поручил составить составить рекомендации по поэтапному снятию ограничительных мер, сообщает ТАСС.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Напомним, что на последнем совещании с главами регионов Путин заявил о необходимости продления нерабочих дней. А также о подготовке к снятию ограничений и возвращении к нормальной жизни.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 6 мая сообщила о подготовленных рекомендациях по снятию мер, оно должно пройти в три этапа.

На первом этапе предлагается разрешить работу объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальных дистанций.

На втором — те же объекты, но большей площади и с таким же с ограничением числа одновременно обслуживаемых посетителей, а на третьем предлагается разрешить работать всем предприятиям.

Путин тогда отметил, что регионы должны сами решать, где можно ослаблять ограничительные меры, а где, напротив, ужесточать их, если того потребует эпидемиологическая ситуация.

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