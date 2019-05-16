Галантный Путин с пионами заставил улыбаться и краснеть супругу президента Австрии

В Сочи президент РФ Владимир Путин принимал в санатории «Русь» коллегу из Австрии Александера Ван дер Беллена вместе с супругой.

Владимир Путин с президентом Австрии, его супругой и главой МИД.

Перед началом беседы российский лидер встретил чету Ван дер Белленов. Путин был галантен и вежлив. Он подарил букет нежно-розовых пионов супруге австрийского лидера Дорис Шмидауэр, сообщает телеканал ТВЦ. Она приняла их с улыбкой, немного засмущалась и покраснела.

Ван дер Беллену - гутен таг, его фрау - цветы: В Сочи началась встреча Путина и президента Австрии pic.twitter.com/6TZkIUhvGj — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 мая 2019 г.

Также президент РФ поприветствовал других членов делегации, среди которых — глава МИД Австрии Карин Кнайсль. На ее свадьбу Путин приезжал в августе 2018 года.

Владимир Путин станцевал с министром иностранных дел Австрии что-то вроде танго. Kremlin.ru.

Во время встречи глав государств обсуждались вопросы двусторонних отношений в различных областях, актуальные международные и региональные проблемы.