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Политика

Галантный Путин с пионами заставил улыбаться и краснеть супругу президента Австрии

В Сочи президент РФ Владимир Путин принимал в санатории «Русь» коллегу из Австрии Александера Ван дер Беллена вместе с супругой.

Владимир Путин с президентом Австрии, его супругой и главой МИД.
Владимир Путин с президентом Австрии, его супругой и главой МИД.
kremlin.ru

Перед началом беседы российский лидер встретил чету Ван дер Белленов. Путин был галантен и вежлив. Он подарил букет нежно-розовых пионов супруге австрийского лидера Дорис Шмидауэр, сообщает телеканал ТВЦ. Она приняла их с улыбкой, немного засмущалась и покраснела.

Также президент РФ поприветствовал других членов делегации, среди которых — глава МИД Австрии Карин Кнайсль. На ее свадьбу Путин приезжал в августе 2018 года.

Владимир Путин станцевал с министром иностранных дел Австрии что-то вроде танго.
Владимир Путин станцевал с министром иностранных дел Австрии что-то вроде танго.
Kremlin.ru.

Во время встречи глав государств обсуждались вопросы двусторонних отношений в различных областях, актуальные международные и региональные проблемы.

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