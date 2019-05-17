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Политика

Путин сказал, что с чиновников должен быть особый спрос за нарушения

Президент России Владимир Путин отметил, что с чиновников должен быть особый спрос, поскольку на них лежит особая ответственность перед людьми. Об этом он сказал во время выступления на заседании медиафорума ОНФ, который прошел 16 мая.

Владимир Путин на пленарном заседании Медиафорума независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость».
Владимир Путин на пленарном заседании Медиафорума независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость».
kremlin.ru

Российский лидер отметил, что спрос с них должен быть «как с владельца средства повышенной опасности».

«Что касается чиновников, с них особый должен быть спрос, — заявил президент. — Человек, когда идет на государственную или муниципальную службу, должен понимать, что на его плечах особая ответственность перед людьми, и с них спрос строже, чем с кого бы то ни было другого. Так же как у владельца средства повышенной опасности — машины — если ДТП происходит, на нем больше ответственности», — цитирует Путина ТАСС.

Как отметил президент, законодатели во всех странах исходят из того, что на чиновнике большая ответственность, поэтому он должен отвечать по-особому.

В 2018 году перед участниками форума «Машук» Путин говорил, что волонтеры часто работают эффективнее, чем чиновники, напомнил RT.

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