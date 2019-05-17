Путин сказал, что с чиновников должен быть особый спрос за нарушения

Российский лидер отметил, что спрос с них должен быть «как с владельца средства повышенной опасности».
«Что касается чиновников, с них особый должен быть спрос, — заявил президент. — Человек, когда идет на государственную или муниципальную службу, должен понимать, что на его плечах особая ответственность перед людьми, и с них спрос строже, чем с кого бы то ни было другого. Так же как у владельца средства повышенной опасности — машины — если ДТП происходит, на нем больше ответственности», — цитирует Путина ТАСС.
Как отметил президент, законодатели во всех странах исходят из того, что на чиновнике большая ответственность, поэтому он должен отвечать по-особому.
В 2018 году перед участниками форума «Машук» Путин говорил, что волонтеры часто работают эффективнее, чем чиновники, напомнил RT.