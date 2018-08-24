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25 августа
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Экс-губернатор Алтайского края ушел с поста посла России в Белоруссии

Владимир Путин освободил от должности посла России в Белоруссии бывшего губернатора Алтайского края Александра Сурикова. Новым послом назначили Михаила Бабича, сообщает РИА Новости.

Александр Суриков.
Александр Суриков.
Анна Зайкова

12 июля Россия запросила у Минска согласие на назначение на должность посла Михаила Бабича, полпреда в Приволжском федеральном округе.

Ранее altapress.ru писал, что Александр Суриков готов вернуться на родину после отставки с поста посла России в Белоруссии. По данным altapress.ru, он может приехать в Барнаул в середине сентября.

Александру Сурикову в августе исполнилось 78 лет. Администрацию Алтайского края он возглавлял в 1996—2004 годах. На выборах-2004 проиграл Михаилу Евдокимову. В 2006 году его назначили послом России в Белоруссии. В соседней республике экс-губернатор проработал 12 лет.

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