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Политика

Путин «снял» каракулевые шапки со всех высших офицеров России

Президент Владимир Путин подписал указ, в котором отменяется ношение каракулевых шапок высшими офицерами и полковниками Вооруженных сил РФ, пишут «Известия».

Митинг в честь парада в Москве.
Митинг в честь парада в Москве.
barnaul.org

Постановление появилось на официальном портале правовой информации.

«Пункт 5 изложить в следующей редакции: шапка из каракуля серого цвета с козырьком (только для высших офицеров (с шитьем 5-процентного золочения на козырьке) и полковников Федеральной службы охраны Российской Федерации, а также для высших офицеров (с шитьем 5-процентного золочения на козырьке) войск Национальной гвардии Российской Федерации», — говорится в указе.

Далее в документе написано, что в этот пункт добавят следующую информацию: «Шапка меховая установленного цвета с козырьком (только для высших офицеров (с шитьем 5-процентного золочения на козырьке) и полковников Вооруженных Сил Российской Федерации».

СМИ предположили, что каракулевые шапки отменили, чтобы добиться удешевления производства форменной одежды.

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