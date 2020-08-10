Путин «снял» каракулевые шапки со всех высших офицеров России

Постановление появилось на официальном портале правовой информации.

«Пункт 5 изложить в следующей редакции: шапка из каракуля серого цвета с козырьком (только для высших офицеров (с шитьем 5-процентного золочения на козырьке) и полковников Федеральной службы охраны Российской Федерации, а также для высших офицеров (с шитьем 5-процентного золочения на козырьке) войск Национальной гвардии Российской Федерации», — говорится в указе.