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Политика

Путин согласился, что россиянам стало тяжелее жить

Президент РФ Владимир Путин согласился с тем, что россиянам стало тяжелее жить, об этом глава государства заявил во время «Прямой линии» в Гостином дворе.

Прямая линия с Владимиром Путиным, 20 июня 2019 год.
Прямая линия с Владимиром Путиным, 20 июня 2019 год.
kremlin.ru

«Это действительно так. Поэтому я обозначил эту тему как одну из наиболее острых и важных», — подчеркнул он.

Вместе с тем, по словам главы государства, реальные доходы граждан постепенно восстанавливаются после спада в течение нескольких лет.

«Действительно, реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет, самый большой спад был в 2016 году. Сейчас постепенно доходы начали восстанавливаться», — отметил Путин.

Российский лидер признал, что существует большая разница в зарплатах по отраслям и регионам, пишет bfm.ru.

Также президент призвал Центробанк РФ обратить внимание на риски закредитованности населения.

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