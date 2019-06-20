Путин согласился, что россиянам стало тяжелее жить

Президент РФ Владимир Путин согласился с тем, что россиянам стало тяжелее жить, об этом глава государства заявил во время « Прямой линии » в Гостином дворе.

Прямая линия с Владимиром Путиным, 20 июня 2019 год.

«Это действительно так. Поэтому я обозначил эту тему как одну из наиболее острых и важных», — подчеркнул он.

Вместе с тем, по словам главы государства, реальные доходы граждан постепенно восстанавливаются после спада в течение нескольких лет.

«Действительно, реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет, самый большой спад был в 2016 году. Сейчас постепенно доходы начали восстанавливаться», — отметил Путин.

Российский лидер признал, что существует большая разница в зарплатах по отраслям и регионам, пишет bfm.ru.

Также президент призвал Центробанк РФ обратить внимание на риски закредитованности населения.