Путин согласился, что россиянам стало тяжелее жить

«Это действительно так. Поэтому я обозначил эту тему как одну из наиболее острых и важных», — подчеркнул он.
Вместе с тем, по словам главы государства, реальные доходы граждан постепенно восстанавливаются после спада в течение нескольких лет.
«Действительно, реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет, самый большой спад был в 2016 году. Сейчас постепенно доходы начали восстанавливаться», — отметил Путин.
Российский лидер признал, что существует большая разница в зарплатах по отраслям и регионам, пишет bfm.ru.
Также президент призвал Центробанк РФ обратить внимание на риски закредитованности населения.