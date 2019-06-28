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29 июня
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Политика

Путин удивил всех своим термосом на саммите лидеров стран G20

Владимир Путин пришел на торжественный ужин саммита лидеров стран G20 со своми термостаканом, сообщает РИА «Новости». Им же он «чокнулся» с бокалом Дональда Трампа после тоста.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«Кремлевский пул РИА» опубликовал в Twitter видео, на котором глава РФ пьет из белого термостакана. Пользователи соцсети сочли, что это правильное решение. «Береженого Бог бережёт!» — пишут в комментариях подписчики издания.

Пресс-секретарь президента уже прокомментировал видео журналистам. «Это связано с тем, что он постоянно пьёт чай из этого термоса», — приводит РИА «Новости» комментарий Дмитрия Пескова и подчеркивает, что глава государства действительно нередко использует специальную кружку во время участия в различных мероприятиях.

Саммит G20 проходит в японской Осаке. На первом заседании делегаты обсудили глобальную экономику, торговлю и инвестиции.

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