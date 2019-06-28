Путин удивил всех своим термосом на саммите лидеров стран G20

«Кремлевский пул РИА» опубликовал в Twitter видео, на котором глава РФ пьет из белого термостакана. Пользователи соцсети сочли, что это правильное решение. «Береженого Бог бережёт!» — пишут в комментариях подписчики издания.
Лидеры G20 пришли на ужин со своим pic.twitter.com/1X0bBGlHLe— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 июня 2019 г.
Пресс-секретарь президента уже прокомментировал видео журналистам. «Это связано с тем, что он постоянно пьёт чай из этого термоса», — приводит РИА «Новости» комментарий Дмитрия Пескова и подчеркивает, что глава государства действительно нередко использует специальную кружку во время участия в различных мероприятиях.
Саммит G20 проходит в японской Осаке. На первом заседании делегаты обсудили глобальную экономику, торговлю и инвестиции.