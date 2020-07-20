Путин отправил в отставку губернатора Хабаровского края и нашел ему замену

Депутат от ЛДПР и бывший кандидат на пост мэра Москвы Михаил Дегтярев назначен врио губернатора Хабаровского края. Соответствующий указ подписал президент. В этом же документе указано, что арестованный глава региона Сергей Фургал отстранен от должности «в связи с утратой доверия», передает РБК.

Как передает издание, занять должность Михаилу Дегтяреву Владимир Путин предложил в беседе, которая прошла в режиме видеоконференции. Дягтярев заявил, что готов немедленно вылететь в Хабаровский край и пообещал через месяц доложить президенту о состоянии дел в крае.



Михаил Дегтярев состоит в партии ЛДПР с 2005 года. В 2011-м он избрался в Госдуму, где среди прочего был председателем комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Дважды принимал участие в выборах мэра Москвы.

О задержании Сергея Фургала

Сергей Фургал был задержан утром 9 июля возле своего дома в Хабаровске. Он обвиняется в организации убийств бизнесменов и покушении на убийство, которые были совершены в 2004—2005 годах. По уголовному делу задержаны еще четыре человека, которые, как считает следствие, состояли с Фургалом в одной ОПГ. Губернатор не признал вину.

Ранее Сергей Фургал стал первым фигурантом уголовного дела из числа губернаторов от системной оппозиции, одержавших победы над кандидатами Кремля на выборах 2018 года.