Путин уволил обвиняемого в мошенничестве генерала МВД и 10 других силовиков

Среди уволенных, в частности, первый замначальника Главного управления охраны общественного порядка МВД РФ, генерал-майор полиции Александр Мельников, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве. <По версии следствия, он вымогал 100 млн руб. за прекращение уголовного преследования бизнесмена Артура Панюшкина, сейчас генерал находится в СИЗО.>

Также Путин уволил руководителя четвертого следственного управления Главного следственного управления СКР, генерала-лейтенанта юстиции Руслана Ибиева. Ранее «Ъ-Урал» со ссылкой на источники в силовых структурах сообщил, что Ибиев покинул свой кабинет, и в дальнейшем ожидается его отставка. Источники связали это с отставкой главы УФСБ по Свердловской области Александра Вяткина — его сотрудники занимались оперативным сопровождением дел, расследуемых ведомством генерала-лейтенанта юстиции. В ноябре 2017 года глава СКР Александр Бастрыкин уже отстранял господина Ибиева от должности из-за жалоб потерпевших по делу о ДТП 2016 года, в котором погибли 10 детей и двое взрослых, пишет «Коммерсантъ». <Руслан Ибиев расследовал дело ЮКОСа, а также участвовал в расследовании пожара в пермском клубе «Хромая лошадь».>

Также президент уволил главного инспектора МВД, генерал-майора полиции Ефрема Романова; министрп внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике, генерал-майора полиции Игоря Трифонова; начальника управления МВД по Тюменской области, генерал-майора полиции Юрия Алтынова; начальника управления информационных технологий и связи МЧС, генерал-майора Сергея Власова; замдиректора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС, генерал-майора внутренней службы Владимира Дежкина; начальника управления МЧС по Крыму, генерал-майора внутренней службы Александрп Еремеева; начальника управления МЧС по Кировской области, генерал-майора внутренней службы Михаила Лихачев; дииректора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС, генерал-майора внутренней службы Максима Максименко. Также освобожден от должности и уволен с военной службы первый замначальника столичного управления МЧС, генерал-майор Сергей Журавлев.

Указ также содержит ряд назначений.