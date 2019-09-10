Путин уволил около 30 генералов и полковников

7 сентября президент РФ подписал указ № 425, согласно которому почти 30 генералов и полковников, занимавших высшие руководящие посты в правоохранительных органах, лишились своих должностей, сообщает «Коммерсант».

В отставку ушли руководители управлений Следственного комитета по Дагестану и Крыму Сергей Дубровин и Михаил Назаров. От должности был освобожден первый заместитель руководителя дагестанского следственного управления Тугай Тугаев.

Также были произведены новые назначения. Новым прокурором Москвы стал госсоветник юстиции 2-го класса Денис Попов, ранее возглавлявший надзорное ведомство в Дагестане. В республике на его место пришел старший советник юстиции Алексей Ежов. Главой СУ СКР в Карачаево-Черкесской республике стал полковник юстиции Николай Щепкин. МВД Крыма возглавил генерал-майор полиции Павел Каранда. Андрей Янишевский занял пост главы по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве, пишет polit.ru.

Ранее Путин уволил старшего помощника председателя СКР по особым поручениям генерал-лейтенанта юстиции Игоря Комиссарова, выслуга которого составила около 50 лет.