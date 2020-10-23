Путин уволил влиятельного генерала ФСБ

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности и увольнении со службы первого заместителя директора ФСБ Сергея Смирнова, пишет РБК со ссылкой на два источника, близкие к службе.

«Смирнов уходит в отставку по выслуге лет, ему исполнилось 70 лет», — сообщил один из собеседников.

Генерал армии Сергей Смирнов координировал в ФСБ работу самых важных подразделений: департамента военной контрразведки, службы экономической безопасности, службы по защите конституционного строя.

Смирнов работал в органах госбезопасности с сентября 1974 года, в частности служил в Управлении КГБ по Ленинградской области на оперативных и руководящих должностях. В конце 1990-х он перешел в центральный аппарат ФСБ, а в начале 2000-х стал замдиректора Федеральной службы охраны. Затем возглавил управление ФСБ по Санкт-Петербургу и области. На должность первого заместителя директора ФСБ России он был назначен в июне 2003 года

О вероятной отставке Смирнова говорили еще в июле 2019 года после резонансного ареста сотрудников центрального аппарата ФСБ по подозрению в вооруженном налете, а также арестов полковников Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова и Андрея Васильева из управления «К».

Тогда источники РБК сообщали, что ожидают отставки генерала, так как он напрямую взаимодействовал с Фроловым и Черкалиным.