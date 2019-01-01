Путин в новогоднем обращении говорил о волшебстве и душевной щедрости

«Сейчас мы с волнением и надеждой ждем наступления Нового года, видим восторженные глаза малышей, чувствуем, как рады родители, бабушки и дедушки, если вся семья в эти минуты вместе, а их сердца согреты чуткостью и вниманием, и понимаем, что вот оно, новогоднее волшебство», — сказал глава государства.
По словам Путина, это волшебство появляется из-за нашей душевной щедрости.
Путин подчеркнул, что душевная щедрость востребована и в праздники, и в будни теми, кто нуждается в помощи. Он отметил что для россиян «чужой беды действительно не бывает». Путин напомнил, что каждый из нас на Новый год загадывает желания, ждет везения и удачи, однако добиться успеха, уточнил президент, можно только с помощью собственных усилий, пишет РБК.
Путин пожелал жителям страны радости и благополучия, а России — успехов и процветания.
Ранее 31 декабря Путин прибыл в Магнитогорск, где произошло обрушение одного из подъездов 10-этажного жилого дома в результате взрыва бытового газа.
Путин выразил соболезнования семьям погибших.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в связи с трагедией в Магнитогорске новогоднее поздравление президента переписываться не будет. Он пояснил, что новогоднее послание Путина уже вышло в эфир во многих регионах страны и оно не будет изменяться для центральной России.