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Политика
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Путин в новогоднем обращении говорил о волшебстве и душевной щедрости

В новогоднем обращении президент РФ Владимир Путин, обращаясь к россиянам по случаю Нового года, призвал их проявлять милосердие, душевную щедрость и быть чуткими по отношению тем, кто нуждается в помощи.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«Сейчас мы с волнением и надеждой ждем наступления Нового года, видим восторженные глаза малышей, чувствуем, как рады родители, бабушки и дедушки, если вся семья в эти минуты вместе, а их сердца согреты чуткостью и вниманием, и понимаем, что вот оно, новогоднее волшебство», — сказал глава государства.



По словам Путина, это волшебство появляется из-за нашей душевной щедрости.

Путин подчеркнул, что душевная щедрость востребована и в праздники, и в будни теми, кто нуждается в помощи. Он отметил что для россиян «чужой беды действительно не бывает». Путин напомнил, что каждый из нас на Новый год загадывает желания, ждет везения и удачи, однако добиться успеха, уточнил президент, можно только с помощью собственных усилий, пишет РБК.

Путин пожелал жителям страны радости и благополучия, а России — успехов и процветания.

Ранее 31 декабря Путин прибыл в Магнитогорск, где произошло обрушение одного из подъездов 10-этажного жилого дома в результате взрыва бытового газа.

Путин выразил соболезнования семьям погибших.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в связи с трагедией в Магнитогорске новогоднее поздравление президента переписываться не будет. Он пояснил, что новогоднее послание Путина уже вышло в эфир во многих регионах страны и оно не будет изменяться для центральной России.

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