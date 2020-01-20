Путин в срочном порядке внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию

20 января президент Российской Федерации внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию, сообщают РИА «Новости». Госдума обсудит законопроект на внеочередном заседании 21 января.

Рассмотрение документа запланировано на 23-е число.

Согласно базе данных Думы, предложения по изменениям в Основной закон включают:

совершенствование регулирования отдельных вопросов организации публичной власти;

вынесение проекта закона о поправках в Конституцию на общероссийское голосование;

гарантию того , что МРОТ составит не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения;

что МРОТ составит не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения; регулярную индексацию пенсий;

назначение премьер-министра и членов правительства президентом после их утверждения Госдумой;

запрет на то , чтобы один и тот же человек занимал пост президента более двух сроков;

чтобы один и тот же человек занимал пост президента более двух сроков; расширение полномочий Конституционного суда ( КС по запросу президента проверяет конституционность законов до их подписания главой государства).

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон будет собираться не реже двух раз в неделю, рассказал сопредседатель группы Андрей Клишас.

Глава государства считает, что после изменения Конституции возникнет «ответственность другого уровня» и у правительства, и у парламента, как в работе, так и в отношениях друг с другом.

Владимир Путин,

президент РФ: