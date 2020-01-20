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Политика

Путин в срочном порядке внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию

20 января президент Российской Федерации внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию, сообщают РИА «Новости». Госдума обсудит законопроект на внеочередном заседании 21 января.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Рассмотрение документа запланировано на 23-е число.

Согласно базе данных Думы, предложения по изменениям в Основной закон включают:

  • совершенствование регулирования отдельных вопросов организации публичной власти;
  • вынесение проекта закона о поправках в Конституцию на общероссийское голосование;
  • гарантию того, что МРОТ составит не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения;
  • регулярную индексацию пенсий;
  • назначение премьер-министра и членов правительства президентом после их утверждения Госдумой;
  • запрет на то, чтобы один и тот же человек занимал пост президента более двух сроков;
  • расширение полномочий Конституционного суда (КС по запросу президента проверяет конституционность законов до их подписания главой государства).

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон будет собираться не реже двух раз в неделю, рассказал сопредседатель группы Андрей Клишас.

Глава государства считает, что после изменения Конституции возникнет «ответственность другого уровня» и у правительства, и у парламента, как в работе, так и в отношениях друг с другом.

Владимир Путин,
президент РФ:

Представьте себе: назначается председатель правительства. Президент уже не имеет право отклонить эту кандидатуру, а потом председатель правительства идет не к президенту со своими предложениями, а идет в парламент. И парламент фактически в окончательном виде утверждает заместителей председателя правительства и федеральных министров.

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