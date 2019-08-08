Путин в телевизоре: президент РФ полностью завладел эфиром

Президента РФ Владимира Путина в телевизионном эфире упоминают в три раза чаще, чем главу правительства Дмитрия Медведева, в 12 раз чаще лидера КПРФ Владимира Жириновского и в 20 раз, чем главного коммуниста страны Геннадия Зюганова.

Путин в телеэфире с 1 января 2003 года упоминался 272 500 раз, свидетельствуют данные «Медиалогии».

За последние четыре года интенсивность упоминаний Путина сильно возросла, пишут «Ведомости». В начале президентства Путина для него были придуманы несколько форматов, трансляция которых стала обязательной на ТВ, — это прямая линия, которая проходит с 2001 года, а также большая ежегодная пресс-конференция с участием журналистов.

Политолог Аббас Галлямов вспоминает, что во время президентства Дмитрия Медведева (с 2008 по 2012 годы) на федеральных каналах («Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, РЕН ТВ, «ТВ Центр», ТВС) существовал тандем: если есть сюжет про Медведева, то должен быть сюжет и про работавшего тогда премьер-министром Путина, пишет ura.ru.