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Политика

Путин вернул Мишустина к власти

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, отменяющий возложение обязанностей главы кабмина на первого зампреда правительства Андрея Белоусова.

Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин.
nalog.ru

Таким образом, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который находился в больнице с коронавирусом, вернулся к исполнению своих обязанностей председателя правительства РФ.

Документ опубликован на сайте Кремля.

И уже 19 мая примет участие в совещании у президента РФ Владимира Путина по «врачебной проблеме» насчет выплатат медработникам, задействованных при лечении больных от коронавирусной инфекции.

Мишустин, находясь в больнице, провел несколько совещаний кабмина в формате видеоконференции, пишет bfm.ru. Ранее отмечалось, что премьер идет на поправку и в скором времени может быть выписан.

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