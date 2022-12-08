Путин высказался о ядерном оружии и заявил, что «Россия не сошла с ума»

По словам Путина, Россия не собирается размахивать ядерным оружием как бритвой. Но исходит из того, что оно есть.
«Это естественным образом — сдерживающий фактор, не провоцирующий к расширению конфликтов, а сдерживающий фактор и, надеюсь, это все понимают», — отметил российский лидер.
Владимир Подчеркнул, что ядерное оружие есть у России.
«Эти средства у нас есть, они в более продвинутом и современном виде находятся, чем у какой-либо ядерной страны», — сказал он.
Также Путин заявил, что необходимости во второй волне мобилизации нет.
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