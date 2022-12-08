8 декабря
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Политика

Путин высказался о ядерном оружии и заявил, что «Россия не сошла с ума»

Россия «не сошла с ума» и отдает себе отчет в том, что такое ядерное оружие. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека, пишет «Газета.Ру».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

По словам Путина, Россия не собирается размахивать ядерным оружием как бритвой. Но исходит из того, что оно есть.

«Это естественным образом — сдерживающий фактор, не провоцирующий к расширению конфликтов, а сдерживающий фактор и, надеюсь, это все понимают», — отметил российский лидер.

Владимир Подчеркнул, что ядерное оружие есть у России.

«Эти средства у нас есть, они в более продвинутом и современном виде находятся, чем у какой-либо ядерной страны», — сказал он.

Также Путин заявил, что необходимости во второй волне мобилизации нет.

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