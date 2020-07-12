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Политика

Путин высказался об отношении к резкой критике в свой адрес

Президент РФ в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» ответил на вопрос об отношении к резкой критике в свой адрес.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Путин заявил, что считает своей обязанностью прислушиваться к конструктивным предложениям.

Но критика ради критики его не интересует.

«Я вообще, как это ни покажется странным, считаю обязанным прислушиваться к тому, что декларируется, или к тому, что предлагается, если что-то предлагается еще кроме самой критики», — сказал Путин в интервью.

Глава государства отметил, что люди, чья позиция отличается от позиции властей, есть всегда, пишет News.ru. Таким людям кажется, что у них всегда есть лучшие решения, чем те, которые предлагают представители власти, в том числе и президент.

«Это совсем не значит, что я буду реализовывать то, что услышал, но знать всю палитру мнений, оценок и предложений — это полезно», — подчеркнул российский лидер.

Ранее, отвечая на вопрос, что будут говорить про «эпоху Путина через годы», президент заметил: «Это нужно отдать на решение будущим поколениям, не нам сейчас об этом судить, не нам давать оценки».

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