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Политика

Путин включил Виктора Томенко в новый состав президиума Госсовета

21 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о новом составе Госсовета. В него вошли спикеры Госдумы и Совета федерации, полпреды, лидеры парламентских партий и главы регионов. В том числе губернатор Алтайского края Виктор Томенко, передает «Коммерсант».

Владимир Путин встретился с Виктором Томенко.
Владимир Путин встретился с Виктором Томенко.
kremlin.ru

В Госсовет вошли премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, лидеры думских фракций, губернаторы и полпреды президента. А также руководитель администрации президента Антон Вайно, его первый заместитель Сергей Кириенко и помощник президента Игорь Левитин. Всего 104 человека, в том числе сам президент.

Госсовет был создан указом Владимира Путина в сентябре 2000 года как консультативный орган при президенте.

Председателем Госсовета является президент. По его решению в Госсовет могут войти представители политических партий, местного самоуправления и иные лица. В состав Госсовета не могут входить лица, у которых есть иностранное гражданство или вид на жительство, а также счета в банках за пределами России.

Госсовет может рассматривать законопроекты, в том числе проекты конституционных законов, перед внесением в Госдуму.

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