Путин включил Виктора Томенко в новый состав президиума Госсовета

В Госсовет вошли премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, лидеры думских фракций, губернаторы и полпреды президента. А также руководитель администрации президента Антон Вайно, его первый заместитель Сергей Кириенко и помощник президента Игорь Левитин. Всего 104 человека, в том числе сам президент.
Госсовет был создан указом Владимира Путина в сентябре 2000 года как консультативный орган при президенте.
Председателем Госсовета является президент. По его решению в Госсовет могут войти представители политических партий, местного самоуправления и иные лица. В состав Госсовета не могут входить лица, у которых есть иностранное гражданство или вид на жительство, а также счета в банках за пределами России.
Госсовет может рассматривать законопроекты, в том числе проекты конституционных законов, перед внесением в Госдуму.