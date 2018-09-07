Путин внес в Госдуму поправки к пенсионному законопроекту

В Госдуму поступили поправки к законопроекту о совершенствовании пенсионной системы. Об этом сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на брифинге в партии, пишет РИА Новости.

Он добавил, что партия внесла в нижнюю палату поправки, предусматривающие добровольный отказ депутатов и сенаторов от пенсионных преференций. «В очередной раз хочу подчеркнуть — это правильный и справедливый шаг», — заключил Турчак.

29 августа Владимир Путин сделал заявление об изменении пенсионной реформы. По его словам, проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность России.

Путин предложил несколько мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. Пенсионный возраст для женщин, по мнению президента, не должен повышаться больше, чем для мужчин. «Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет», — заявил глава государства. Таким образом женщинам придется уходить на пенсию не в 63 года, а в 60 лет.

Также многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, а условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены. Пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста необходимо повысить, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность.