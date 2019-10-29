Путин вновь увеличил количество силовиков в России

Как уточняет ТАСС, штат прокуратуры увеличится на 249 человек по сравнению с данными на начало октября.
В целом же указ устанавливает ообщую штатную численность органов прокуратуры России с 1 декабря в количестве 51 263 единиц. В том числе штатную численность органов военной прокуратуры — 3110 единиц, из них военнослужащих — 2071 человека, гражданского персонала — 1039 человек.
Указ также предусматривает выделение необходимых бюджетных средств для Генпрокуратуры.
Чуть раньше, 16 октября, Путин почти вдвое увеличил штатную численность центрального аппарата МЧС.
Согласно указу, опубликованному на официальном портале правовой информации, предельная численность работников аппарата МЧС установлена «в количестве 1796 единиц». Ранее она составляла 996 человек.
В это число не входит персонал по охране и обслуживанию зданий, также сообщает RT.