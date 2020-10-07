Путин вспомнил о «фантастическом эпизоде» из второй чеченской войны

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидерами фракций Госдумы вспомнил об эпизоде в годы второй чеченской войны, который оказался для него «фантастически неожиданным», пишет ТАСС .

Путин говорил о рубеже 1990-х и 2000-х годов, когда он занимал пост председателя правительства России. Тогда международные финансовые организации пытались вмешаться в борьбу России с терроризмом на Северном Кавказе, припомнил глава государства.

«Хорошо помню, <…> когда представители международных финансовых организаций на наши просьбы даже о продлении срока выплаты процентов по взятым ранее кредитам потребовали изменения внутриполитических курсов, в том числе и по сохранению нашей территориальной целостности, имею в виду нашу борьбу с бандами террористов на Кавказе. Это было фантастически неожиданно для меня, но это было», — поделился с парламентариями Путин.

Владимир Путин был утвержден в должности председателя правительства 16 августа 1999 года и пробыл на этом посту до декабря 1999 года, пишет Lenta.ru.

31 декабря Путин приступил к досрочному исполнению обязанностей президента России в связи с уходом Бориса Ельцина в отставку.

Об операции

Вторая чеченская война (официально — контртеррористические операции на территории Северо-Кавказского региона) началась 7 августа 1999 года — в этот день на территорию Дагестана вторглись отряды под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба. Активная фаза операции продлилась до апреля 2000 года.