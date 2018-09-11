Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и выпил водки

В рамках поиска инициатив IV Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке президент России Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, пишет kremlin.ru . Политики подтвердили ранее выбранные векторы сотрудничества и закрепили их, выпив водки.

Торговля

В приветственной речи Владимир Путин сообщил, что по итогам 2018 года товарооборот между Китаем и Россией составит около 100 млрд долларов. Это на 30% больше, чем в 2017 году.

С российской и китайской сторон подтверждена заинтересованность в более активном использовании во взаиморасчётах национальных валют. Это повысит устойчивость банковского обслуживания экспортно-импортных операций в условиях сохраняющихся рисков на глобальных рынках.

Энергетика

Важной сферой сотрудничества является энергетика. В конце 2019 года должны ввести в эксплуатацию газопровод «Сила Сибири». Китайским инвесторам принадлежит существенная доля в проекте «Ямал СПГ». С декабря 2017 года с этого предприятия потребителям в 14 странах мира включая КНР, отгружено четыре миллиона тонн сжиженного газа.

Развивается российско-китайское взаимодействие в сфере мирного атома. Уже эксплуатируется первая очередь Тяньваньской АЭС.

Сельское хозяйство

Расширяется кооперация в сельском хозяйстве. В январе-июне этого года более чем наполовину вырос экспорт в Китай российской сельхозпродукции. По зерновым уже достигли отметки 656 тысяч тонн, что выше показателей за весь 2017 год.

Туризм

Растёт интерес граждан двух стран к туристическим поездкам. Чемпионат мира по футболу в России посетило рекордное число китайских болельщиков — около 70 тысяч. Углубляется сотрудничество в сфере образования, культуры, спорта, молодежных обменов.

Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. kremlin.ru.

Си Цзиньпин,

председатель КНР:

За последние четыре месяца мы с президентом Путиным уже провели три встречи. Такая интенсивность контактов между нами свидетельствует о высоком уровне и особом характере китайско-российских отношений, подчёркивает приоритетное место наших двусторонних отношений во внешней политике двух государств. К концу текущего года предстоит ещё ряд встреч между мной и президентом Путиным на важных мероприятиях для продолжения наших контактов.

Общение Владимира Путина и Си Цзиньпином продолжается. «Российская газета» сообщает, что на выставки «Улица Дальнего Востока» в рамках IV Восточного экономического форума на острове Русский, они пожарили блины и выпили водки.