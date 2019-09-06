Путин за два дня до терактов 11 сентября предупрежал президента США о самолетных атаках

Президент РФ Владимир Путин за два дня до терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне звонил своему американскому коллеге Джорджу Бушу-младшему, чтобы предупредить его об угрозе, пишет в своей новой книге американский политолог и дипломат, вице-президент вашингтонского Центра за национальный интерес Джордж Биби.

«За два дня до атак Путин позвонил президенту Бушу, чтобы предупредить, что российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, „чего-то давно готовившегося“ и исходившего из Афганистана. Затем, в сам день 11 сентября, Путин первым из иностранных лидеров позвонил в Белый дом, чтобы выразить сочувствие и поддержку», — пишет бывший главный аналитиком ЦРУ по России.

Телефонные разговоры

10 сентября 2001 года на сайте Кремля была размещена информация о телефонном разговоре Путина и Буша, но отмечалось, что контакт состоялся по инициативе американской стороны, пишет ТАСС. Лидеры обсуждали подготовку к предстоящей личной встрече на полях саммита организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шанхае.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джордж Буш , 2001 год. kremlin.ru

Следующий разговор президентов состоялся непосредственно после событий 11 сентября: Путин позвонил Бушу со словами поддержки.

Еще один телефонный разговор российского и американского лидеров на ту же тему состоялся 12 сентября.

Буш в день терактов находился в поездке по стране и в столицу вернулся не сразу. После трагедии в США бурно обсуждался вопрос о том, какой информацией о террористических угрозах власти страны располагали заранее и почему не были приняты достаточные меры для обеспечения безопасности.

Книга Джорджа Биби «Российская ловушка: как наша теневая война с Россией может довести до ядерной катастрофы» вышла из печати в США 3 сентября.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джордж Буш , 2001 год. kremlin.ru

Мемуары госсекретаря

В 2011 году, бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в своих мемуарах рассказала, что еще на российско-американской встрече на высшем уровне в Любляне в июне 2001 года — за три месяца до сентябрьских событий — Путин предупреждал Буша об опасности, исходившей от боевиков международной террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ). По ее словам, российский лидер тогда говорил, что лишь «вопрос времени — как скоро это доведет до какой-нибудь большой беды».

По признанию Райс, «Путин был прав», но американцы тогда не придали должного значения его словам, а списали их на «горький осадок, оставшийся у россиян» от войны 1980-х годов в Афганистане, пишет bfm.ru.

9/11

Теракты 11 сентября 2001 года (иногда именуемые просто 9/11) — серия четырёх координированных террористических актов-самоубийств, совершённых в США. Члены «Аль-Каиды» (организация запрещена в России) при поддержке Саудовской Аравии совершили крупнейший по числу жертв теракт.

19 террористов захватили четыре рейсовых пассажирских авиалайнера. Захватчики направили два из этих лайнеров в башни Всемирного торгового центра, расположенные в южной части Манхэттена в Нью-Йорке. Рейс 11 American Airlines врезался в башню ВТЦ-1 (северную), а рейс 175 United Airlines — в башню ВТЦ-2 (южную).

Теракты 11 сентября 2001 года. 9/11. wikipedia.org

Обе башни обрушились, вызвав серьёзные разрушения прилегающих строений.

Третий самолёт (рейс 77 American Airlines) был направлен в здание Пентагона, расположенное недалеко от Вашингтона. Пассажиры и команда четвёртого авиалайнера (рейс 93 United Airlines) попытались перехватить управление самолётом у террористов, самолёт упал в поле в штате Пенсильвания.

Помимо 19 террористов, в результате атак погибло 2977 человек, ещё 24 пропали без вести.

Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв