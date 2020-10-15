Путин запретил депутатам всех уровней быть членами общественных палат

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому депутаты всех уровней не смогут быть членами общественных палат. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно опубликованному документу, изменения внесены в статью 7 федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации».

По действовавшему до сих пор закону, депутаты, которые замещали государственные должности, не имели права входить в общественные палаты. Однако госслужащими являются далеко не все парламентарии.

После внесения в закон, депутатам любых уровней, независимо от их видов деятельности, запрещается быть членами общественной палаты.