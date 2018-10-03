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Путин заявил, что от повышения пенсионного возраста не будет дохода для бюджета

Владимир Путин заявил, что правительство должно профинансировать его предложение о смягчении пенсионной реформы. По его словам, от повышения пенсионного возраста не будет никакого дохода для бюджета после внесения президентских поправок, сообщает РБК.

Старость. Пенсия. Пожилой человек.
Старость. Пенсия. Пожилой человек.
Открытые источники в Интернете

Пенсионная реформа даст отрицательный финансовый результат, поскольку возраст выхода на пенсию был смягчен, считает Путин. Изначально правительство планировало, что реформа будет нейтральной для бюджета до 2024 года: вся экономия от повышения пенсионного возраста, которая должна была превысить превысит 3 трлн рублей, пойдет на дополнительное увеличение текущих пенсий.

Но коррективы Путина, объявленные в конце августа, сократили потенциальную экономию на 0,5 трлн рублей за шесть лет. Однако, чтобы увеличить среднюю пенсию по старости до 20 тыс. рублей, на повышение пенсий все равно планируется потратить 3 трлн рублей.

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, Минфин будет увеличивать трансферты ПФР. Их объем в первое время составит порядка 100 млрд рублей дополнительных средств, пишет ТАСС. А в целом внесение президентских поправок потребует дополнительно более 500 млрд рублей на ближайшие шесть лет.

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