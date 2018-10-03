Путин заявил, что от повышения пенсионного возраста не будет дохода для бюджета

Владимир Путин заявил, что правительство должно профинансировать его предложение о смягчении пенсионной реформы. По его словам, от повышения пенсионного возраста не будет никакого дохода для бюджета после внесения президентских поправок, сообщает РБК .

Пенсионная реформа даст отрицательный финансовый результат, поскольку возраст выхода на пенсию был смягчен, считает Путин. Изначально правительство планировало, что реформа будет нейтральной для бюджета до 2024 года: вся экономия от повышения пенсионного возраста, которая должна была превысить превысит 3 трлн рублей, пойдет на дополнительное увеличение текущих пенсий.

Но коррективы Путина, объявленные в конце августа, сократили потенциальную экономию на 0,5 трлн рублей за шесть лет. Однако, чтобы увеличить среднюю пенсию по старости до 20 тыс. рублей, на повышение пенсий все равно планируется потратить 3 трлн рублей.

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, Минфин будет увеличивать трансферты ПФР. Их объем в первое время составит порядка 100 млрд рублей дополнительных средств, пишет ТАСС. А в целом внесение президентских поправок потребует дополнительно более 500 млрд рублей на ближайшие шесть лет.