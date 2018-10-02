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2 октября
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В Минтруде рассказали об индексациях пенсий

Пенсии будут индексироваться с 1 января один раз в год до 2024 года, сообщил глава Минтруда Максим Топилин на заседании комитета Совфеда по социальной политике, передает ТАСС.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
kremlin.ru

Максим Топилин,
глава Минтруда:

Один год мы попали в такую ситуацию, когда нам пришлось чуточку доиндексировать пенсии с 1 апреля, это вызвало реакцию непозитивную у граждан, потому что это очень маленькая прибавка. Тот уровень, который предполагается в прогнозе, он несколько колеблется, но в целом это примерно 4%. По итогам 2018 года это будет ниже, при такой инфляции целесообразно индексировать пенсию один раз в год.

Накопительную часть пенсии можно будет получить в действующем пенсионном возрасте, средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете, сообщил Топилин.

Комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал верхней палате одобрить закон о поэтапном повышении пенсионного возраста на пять лет — до 65 для мужчин и 60 для женщин. Такое решение принято на заседании комитета 2 октября. Согласно закону, стаж, который дает право на досрочный выход на пенсию, для мужчин составит 42 года, для женщин — 37 лет.

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