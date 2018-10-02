В Минтруде рассказали об индексациях пенсий

Один год мы попали в такую ситуацию, когда нам пришлось чуточку доиндексировать пенсии с 1 апреля, это вызвало реакцию непозитивную у граждан, потому что это очень маленькая прибавка. Тот уровень, который предполагается в прогнозе, он несколько колеблется, но в целом это примерно 4%. По итогам 2018 года это будет ниже, при такой инфляции целесообразно индексировать пенсию один раз в год.