В Минтруде рассказали об индексациях пенсий

Максим Топилин,
глава Минтруда:
Один год мы попали в такую ситуацию, когда нам пришлось чуточку доиндексировать пенсии с 1 апреля, это вызвало реакцию непозитивную у граждан, потому что это очень маленькая прибавка. Тот уровень, который предполагается в прогнозе, он несколько колеблется, но в целом это примерно 4%. По итогам 2018 года это будет ниже, при такой инфляции целесообразно индексировать пенсию один раз в год.
Накопительную часть пенсии можно будет получить в действующем пенсионном возрасте, средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете, сообщил Топилин.
Комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал верхней палате одобрить закон о поэтапном повышении пенсионного возраста на пять лет — до 65 для мужчин и 60 для женщин. Такое решение принято на заседании комитета 2 октября. Согласно закону, стаж, который дает право на досрочный выход на пенсию, для мужчин составит 42 года, для женщин — 37 лет.