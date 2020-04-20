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Политика

Путин заявил, что удалось сдержать проникновение Covid-19 в регионы

В борьбе с коронавирусом в России необходимо сделать все, чтобы сгладить пик роста инфицированных, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ, сообщает ТАСС.

Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
kremlin.ru.

«Пик заболеваемости еще впереди, и теперь нам нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул — благодаря принятым мерам удалось затормозить процесс проникновения инфекции в регионы.

Сейчас коронавирус зафиксирован во всех 85 субъектах федерации. Власти учитывают все возможные сценарии события.

Для медработников должна быть обеспечена повышенная защита от заражения коронавирусом, добавил президент РФ. Кроме того, вакцина должна быть не только получена, должна быть доказана ее эффективность и безопасность, пишет bfm.ru. На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.

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