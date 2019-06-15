Путин предложил остановить «бои без правил» в международной экономике

Владимир Путин призвал лидеров государств остановить «бои без правил» в международной экономике и предпринять усилия для восстановления её справедливости, сообщают РИА «Новости». С таким заявлением президент РФ выступил на совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое проходит в Душанбе.

«В мире разгораются настоящие торговые войны, к сожалению. Фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами. И сейчас как никогда востребованы наши коллективные усилия, чтобы найти выход из этой ситуации», — заявил Владимир Путин.

По его словам, сейчас необходимо восстановить доверие и утвердить нормы справедливого экономического взаимодействия.

Так, в качестве первого шага президент предлагает вывести из-под торговых и санкционных ограничений социально-гуманитарную сферу. «Имею в виду товары первой необходимости, лекарства, медицинское оборудование. Думаю, с этим трудно не согласиться», — подчеркнул Владимир Путин