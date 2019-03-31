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Политика

Путин заявил о готовности России сотрудничать с арабским миром

Россия будет наращивать партнерские связи с государствами Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом заявил президент Владимир Путин в приветствии участникам саммита Лиги арабских государств (ЛАГ), которая проходит сегодня, 31 марта, в Тунисе, пишет RT.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
Олег Богданов

Президент отметил, что напряженная ситуация во многих странах региона повышает востребованность организации как механизма многостороннего диалога и взаимодействия.

Путин напомнил о ранее выдвинутых Москвой инициативах, которые нацелены на формирование широкой антитеррористической коалиции под эгидой ООН.

По словам Путина, кризисные ситуации должны регулироваться на основе принципов международного права и при неукоснительном уважении суверенитета. Он подчеркнул, что это относится и к Сирии, где «во многом благодаря российским усилиям удалось нанести сокрушительный удар по силам террора».

«Россия готова и далее наращивать партнерские связи с государствами Ближнего Востока и Северной Африки на всех направлениях», — говорится в послании.

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